السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخليج بقيادة شريف يحل ضيفًا علي الطائي بدوري روشن

الخليج والطائي
الخليج والطائي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف ضيفًا على نظيره الطائي مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

إقرأ ايضًا..

txt

النصر يهزم الخليج بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويحتل الخليج المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة  فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8، وخسر 12 لقاء.

فيما يأتي الطائي في المركز السابع عشر وقبل الأخيربرصيد 26 نقطة جمعهم من خوض 29 مباراة حتى الآن.

يسعي الخليج لمصالحة جماهيره عقب وداع بطولة كأس خادم الحرمين على يد النصر، من الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الخليج والطائي 

وتنطلق مباراة الخليج والطائي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الخليج والطائي 

وتذاع مباراة الخليج والطائي عبر قناة SSC SPORT  HD 1 بصوت علي ربيع.

مواد متعلقة

395‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭.. ‬حصيلة‭ ‬بيع‭ ‬شهادتى‭ ‬23‭.‬5‭ ‬و‭ ‬27‭% ‬بالبنك‭ ‬الأهلى

بث الثقة فى الاقتصاد.. واجب وطنى!

انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «أبواب الخير» لرعاية مليون أسرة من الأوْلى بالرعاية

موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت دون تقطيع HD في كأس الملك

نوال الزغبي تتألق بفستان الثلج والشعر المبلل وتروج ل" بحكي عنك"

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي
الجريدة الورقية