إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي قبل قليل عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من، أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار - حاتم سكر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى - محمد دسوقي - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد بيومي - عبد الرحمن الدح - عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - نادر فرج - باسم مرسي - أحمد الشيخ - حمادة صلاح - إيريك تراوري