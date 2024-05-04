نشاط للرياح.. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت 4 مايو 2024، والظواهر الجوية التي تشهدها المدن والمحافظات المصرية، ودرجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن، وحالة البحر والأمواج.

حالة الطقس اليوم السبت:

وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد شواطئ البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية، وتتراوح سرعة الرياح من 50: 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج من 2: 3 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون اليوم السبت حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتسجل الحرارة العظمى نحو 31 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات على القاهرة الكبرى.

كذلك يكون الطقس اليوم مائلًا للحرارة على مناطق السواحل الشمالية، شديد الحرارة على منطقة جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد، معتدلًا الحرارة على منطقة جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقعة غدًا، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح الباكر، وذلك من 4: 8 صباحًا، ونشاطًا للرياح بسرعة 30 كم/س، وطقسًا غائمًا جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري ومدن القناة شبورة مائية صباحًا، ورياح نشطة أحيانًابسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

ويسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، شبورة مائية صباحًا، ونشاط الرياح بسرعة 34 كم/س، وطقسًا غائمًا جزئيًا، وتنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، مع وجود شبورة مائية، على منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس غائم جزئيًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهد رياحًا نشطة بسرعة 36 كم/س، وطقسًا مشمسًا، فيما تكون الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، مع وجود طقس مشمس خلال فترات النهار على مناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد.

حالة الملاحة البحرية:

تابعت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن البحر المتوسط يكون معتدلًا: مضطربًا، وارتفاع الموج 2: 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر معتدلًا، وارتفاع الموج 1.5: 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وهناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكوِّن سحب، ومن ثم تسود أجواء ربيعية لطيفة خلال الساعات المقبلة، وكذلك يومي الأحد والإثنين، مما يعطى فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

ويحدث اضطراب بشواطئ البحر المتوسط، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، حيث إن البحر المتوسط غير مؤهل لعمليات الصيد والملاحة البحرية أو التنزه، لذا يجب عدم نزول البحر خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتحديدًا خلال فترة إجازة شم النسيم.

درجات الحرارة اليوم السبت، التي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى: 31، الصغرى 18

شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 23

كفر الشيخ: العظمى 30، الصغرى 16

شبين الكوم: العظمى 31، الصغرى 17

العريش: العظمى 29، الصغرى 18

المنصورة: العظمى 30، الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 16

الفيوم: العظمى 33، الصغرى 20

سوهاج: العظمى 36، الصغرى 22

أسوان: العظمى 39، الصغرى 25

مطروح: العظمى 24، الصغرى 15