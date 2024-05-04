9 أيام.. عطلة عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى المبارك.. يعد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في مصر خلال الأيام المقبلة، حيث تعد أطول إجازة متصلة في السنة تصل إلى 9 أيام.

أصدر معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا يوضح موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ، بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المعمل.

موعد إجازة عيد الأضحى

ويتمتع الموظفون في العام الحالي بأطول إجازاتهم على الإطلاق، حيث تصل إجازة عيد الأضحى المبارك إلى 9 أيام متصلة تبدأ من يوم الجمعة 14 يونيو وحتى السبت 22 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات 2024

ووفقا للحسابات الفلكية، فستكون غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا يوم الجمعة 7/6/2024 م، وبالتالي يوم السبت 15 يونيو وقفة عرفات 2024، ويوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وعن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فيصادف عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/6/16.

ويستعد موظفو الحكومة والقطاع العام والخاص في مصر للاستمتاع بأطول فترة إجازات مدفوعة الأجر خلال العام الجاري، وذلك في شهري مايو ويونيو 2024. حيث تصل مدة الإجازات إلى 14 يومًا متصلاً، لتصادف العطلات الرسمية مع العطلات الأسبوعية.

إجازات شهر مايو

وقبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، استهل شهر مايو بـ4 أيام إجازة مدفوعة الأجر، تبدأ بيوم الأربعاء 1 مايو، حيث تمّ ترحيل هذه الإجازة ليوم إلى غد 5 مايو، كى تمنح الموظفين عطلة ممتدة إلى 4 أيام تبدأ الجمعة وحتى الاثنين إجازة "شم النسيم".

إجازات شهر يونيو

كما نستعرض جدول الـ9 أيام المتتالية، المقرر الحصول عليها إجازة في شهر يونيو المقبل، وهي كالآتي:

يوم الجمعة 14 يونيو: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 15 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

يوم الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى.

يوم الاثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى.

يوم الخميس 20 يونيو: تعويض عن وقفة عيد الأضحى "يوم السبت"

يوم الجمعة 21 يونيو: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 22 يونيو: عطلة أسبوعية.