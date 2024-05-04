اتحاد العمال: الدولة تتبني خطة طموحة للصناعة وتطوير قدرات العامل المصري (فيديو)

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ مستهدفات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال من ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري.

مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة

وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر ما سيساعد عدد كبير من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم».

المجتمع الصناعي

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «هذا الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة لاستيعاب الفرص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال التوسع في المشروعات».

جدير بالذكر أن فرع ثقافة بورسعيد استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، نظم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي السياق شهد مركز شباب بورفؤاد حفلا فنيا أحيته فرقة بورسعيد للآلات الشعبية، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها: يا ريس ياللي ع الدفة، الله عليكي يا بلدي، وعيونك يا مصر، وغيرها من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، بقيادة عازف السمسمية الأول الفنان محمود غندر.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد، نظم بيت ثقافة أم خلف حلقة نقاشية بعنوان "قيمة العامل" تناول خلالها محمود البدويهي من إدارة التموين بحي الجنوب، دور الدولة في دعم العمال وتحقيق الأمن الوظيفي خاصة للعمالة غير المنتظمة من أجل إرضائهم وزيادة الإنتاج.

أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات فنية حول تلك المناسبة تدريب منار نور، وأعدت مكتبة طفل حديقة الأمل، لقاء بمؤسسة رمسيس الإيوائية تناول مفهوم العمل، وأهمية دور العامل.

وتقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالمحافظات على مدار شهر مايو الحالي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، لإلقاء الضوء على جهودهم ودورهم الكبير في التنمية الشاملة، وتتنوع الفعاليات بين العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية.