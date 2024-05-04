لمدة يومين.. إنطلاق قافلة طبية في قرية خليفة يونس بالفيوم

تنظم مديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور احمد اللباد مدير ادارة القوافل الطبية اليوم السبت وغداً الأحد القافله العلاجية المجانيه لوزارة الصحه بقرية خليفه يونس مركز طامية.

وتشمل القافلة الطبية عدة تخصصات الجراحه وعيادة الباطنه وعيادة الاطفال والنسا و الجلديه والمسالك والاسنان والكشف والفحوصات والعلاج مجاني بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي.

تكثيف الحملات فى شم النسيم

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم، وكذا المواقف والطرق والمزارات السياحية والترفيهية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، موجهاً بإعداد خطة مشتركة لتيسير الحركة المرورية خلال أيام الأعياد، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لتحقيق الانضباط اللازم، وتكثيف حملات النظافة على مستوى المحافظة، استعداداً لاستقبال الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، بجانب التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع استمرار متابعة قرارات خفض الأسعار بالمخابز.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والإسعاف، ومديري العموم المعنيين بديوان عام المحافظة، وممثلي عدد من الجهات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم، التهنئته للأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، كما هنأ جميع الحضور بأعياد شم النسيم، مؤكداً على مسئولي كافة القطاعات، بضرورة التأكد من الجاهزية، والجدية فى العمل، واليقظة التامة، خلال فترة الأعياد، وذلك من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية، وخاصة الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام الأعياد، والمرور الدوري عليها، بهدف إحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم بتوفير مدربي الغطس بنطاق بحيرة قارون ووادي الريان .