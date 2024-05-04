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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على طقوس الاحتفال بـ"سبت النور"

الاحتفال بـسبت النور
الاحتفال بـ"سبت النور"

سبت النور.. يحتفل الأخوة الأقباط اليوم السبت فيما يُعرف بـ"سبت النور" وهو آخر

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 أيام أسبوع الآلام إحياءً لذكرى اليوم الذي قضاه يسوع المسيح في قبره بعد صلبه قبل أن يقوم من موته بحسب المعتقدات المسيحية.

  

عيد القيامة 
يختلف توقيت الاحتفال بسبت النور وعيد القيامة بين كنائس الشرق والغرب، فبعض الكنائس تُفضل الاحتفال بعيد القيامة في صباح الأحد، وليس ليلة السبت، حيث تذهب النساء إلى قبر المسيح فجر الأحد، وكان المسيح قد قام، ويُقام هذا الاحتفال عادة في ساحة الكنيسة.

طقوس الاحتفال بـ"سبت النور" 
وهناك طقوس خاصة مرتبطة بـ"سبت النور" في الصلاة، حيث تمتزج فيه الألحان الحزينة التي تستمر من أسبوع الآلام السابق، وألحان الفرح، التي تعلن بداية فترة أفراح القيامة
ويعد من أشهر علامات هذا اليوم "النور المقدس"، الذي يخرج من قبر المسيح كل عام، في احتفالية تخطف القلوب قبل الأبصار، ويعتبرها الكثيرون من أكثر المعجزات المصدق عليها في أنحاء العالم المسيحي، وقد وُثقت المعجزة أول مرة عام 1106 م، وذُكرت قبل هذا التاريخ ولكن بصورة متقطعة.

تزيين العين بالكحل 
كما اعتاد الأخوة الأقباط على تأدية عدد من الطقوس والتقاليد احتفالاً بـ"سبت النور"، وبالأخص المسيحيين المتواجدين في صعيد مصر، أبرزها "تزيين العين بالكُحل"، على خطى الأجداد الفراعنة والقدماء المصريين، فهم كانوا يضعونه في عيونهم بعد خلطه مع البصل، اعتقادًا بأن هذه العادة التي توارثتها الأجيال تساعد على توسيع العيون وتجميلها.
وحسبما أفاد آخرون، تعود سر تسمية سبت النور بهذا الاسم، إلى النور الذى يخرج من القبر المقدس فى مدينة القدس فى ظهر ذلك اليوم من كل عام.

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