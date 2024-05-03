سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-5-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 3-5-2024، بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.9 للشراء، 48 جنيهًا للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيهًا للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.88 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.88 جنيه للشراء.

48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.10 جنيه للشراء.

48.20 جنيهًا للبيع.

يتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام، الجمعة، مدعومًا بما يُعتقد أنه تدخل حكومي إبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عامًا وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض لأول مرة دون مستوى حرج بلغ 160 ينًا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.

وفيما يخص الدولار، سجلت العملة الأميركية خسائر مقابل معظم نظرائها وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من شهرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الحاد في الين خلال الأسبوع.