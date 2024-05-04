وسائل إعلام بريطانية: ترامب وضع خطة لإنهاء النزاع سلميًا في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات أي بعد وصوله للسلطة.



. ونقلت التقارير عن مصدر، قوله، "ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات".

وأشار المصدر إلى أن ترامب لن يناقش الخطة "في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها".

وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.