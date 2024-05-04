آرسنال يواجه بورنموث بحثا عن مواصلة الانتصارات في الدوري الانجليزي اليوم

يتأهب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، انطلاق صافرة أحداث مباراة آرسنال أمام بورنموث، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





ويرغب فريق الكرة الأول بنادي آرسنال في تحقيق الفوز على بورنموث، من أجل مواصلة الانتصارات المتتالية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وعلى الجانب الآخر يخوض فريق بورنموث المباراة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المدفعجية ، حيث يُدرك قوة الجانرز على ملعب الإمارات.



وتحدد موعدا لمواجهة آرسنال أمام بورنموث في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب الإمارات معقل آرسنال.



وتذاع موقعة آرسنال أمام بورنموث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث نجحت في الحصول على الحقوق الحصرية لمباريات هذه المسابقة