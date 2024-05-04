عاجل
حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا شمال طولكرم فجر اليوم
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد مواطنين في قصفٍ لطائرات الاحتلال بغزة

استشهاد مواطنين
استشهاد مواطنين

 

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت انقاض المنزل المستهدف.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلاً يعود لعائلة أبو العينين في شارع الفالوجة في حي الجنينة شرق رفح، ما اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 34,622 مواطنا، غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والانقاذ الوصول إليهم.

مواد متعلقة

خالد أبو بكر: حرب غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم (فيديو)

"حماس" تعلن توجه وفدها للقاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى صفقة تنهي الحرب على غزة

توفيق عكاشة: حرب غزة إرهاصات لمعركة هرمجدون.. وملوك اقتصاد الأرض يستعدون لجني الثروات

الأمم المتحدة: نشعر بالصدمة إزاء مقتل الصحفيين في حرب إسرائيل على غزة

عبور 237 شاحنة مساعدات مصرية قطاع غزة عبر معبر رفح البري

إسرائيل تبيد 5% من أهالى غزة.. وتحذيرات أمريكية وأممية من اجتياح رفح
الجريدة الورقية