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السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في إطار منافسات الدوري المصري عندما يستضيف نظيره الجونة، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري المصري

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، حيث حقق 7 انتصارات و3 تعادلات فيما نال هزيمتين، سجل لاعبوه 26 هدفًا واستقبلت شباك المارد الأحمر 14 هدفًا.

وعلى الجانب الأخر يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة، من 7 انتصارات و7 تعادلات فيما نال 5 هزائم، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة اليوم وتذاع مباراة الأهلي والجونة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

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