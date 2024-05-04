ناقد فني: عرض فيلم السرب جاء في توقيت مناسب (فيديو)

أكد محمد نبيل الناقد الفنى، أن فيلم “السرب” عبر عن واحدة من بطولات قواتنا المسلحة، معقبا: "أحيى قصور الثقافة فى أكثر من 14 محافظة حيث تم طرح التذكرة بسعر بسيط للجمهور، لتمكين الأسر من مشاهدته.

توقيت فيلم "السرب" مناسب

وأضاف محمد نبيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن فيلم "السرب" جاء فى توقيت عرض مناسب وروايته تتركز حول الضربة التى قامت بها القوات الجوية المصرية لتنظيم داعش، بعد قتل الأقباط المصريين فى ليبيا، موضحا أن الفيلم يوجه رسالة بأننا كلنا مصريون لا فرق بين مسلم وقبطى.

وأوضح محمد نبيل أن هذه الأفلام تحرك الجانب التوعوى أكثر من الجانب الربحى، وهو يشير إلى بطولات الجيل الجديد من القوات المسلحة، لافتا إلى أن مشاهد الجرافيك التى كانت بالفيلم استغرقت وتحضيرات طويلة، كما أن الممثلين خضعوا لتدريبات كثيرة ومنهم أيضا من قاموا بدور الطيارين، مما أظهر الفيلم بشكل احترافى.

قرر صناع فيلم “السرب” بطولة النجم أحمد السقا على اهداء الفيلم إلى شهداء مصر، حيث تم التنوية في بداية تتر العمل الذي طرح فى جميع دور العرض السينمائية.

حرص النجم أحمد السقا على كشف كواليس أحد أصعب مشاهده فى فيلم السرب الذى يقوم ببطولته، والذي تم طرحه فى دور العرض أمس الأربعاء، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتحدث السقا في تصريحاته حول مشهد دفنه في الرمال قائلًا: "دوماً ما نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تنال أدوارنا استحسان الجمهور، الذى أحياناً لا يعلم مدى صعوبة ما تم أمامه ليخرج بهذا الشكل، فمثلاً مشهد مثل حديثى وأنا بالكامل تحت الرمال باستثناء رأسى، أخذ مننا 4 ساعات كاملة كنت فيها تحت الأرض".



ينطلق عرض فيلم “السرب” بطولة النجوم أحمد السقا وشريف منير ودياب ونيللى كريم، في سينمات الخليج بدءا من يوم الخميس 9 مايو الجارى، حيث انطلق عرضه اليوم في مصر أمس 1 مايو.



وتحدي النجم أحمد السقا الجميع فى فيلم “السرب” وصور مشهد خطير رغم رفض كل القائمين على العمل تصويره لهذا المشهد لأنه غير مسموح بسير أى شخص فى محيط سير الطائرات فى الجو، إلا أنه أصر ووقع على تعهد بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تصويره للمشهد، وبالفعل تم تصويره وفقد السقا بسببه السمع لمدة 3 أيام بسبب صوت الطائرات العالى جداً وقربها من الأرض في المشهد، حيث ظل السقا لا يسمع في هذه الأيام سوى صافرات الطائرات.

ولعب النجم أحمد السقا مشاهد خطيرة في فيلم السرب الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، حيث عرض حياته للخطر في أكثر من مشهد وذلك كما اعتاد في أعماله الفنية، ولعل أبرز المشاهد، مشهد النهاية في الفيلم حيث ظهر السقا يسير وفوقه الطائرات الحربية تطير بسرعتها الفائقة بعد دك حصون جماعة داعش الإرهابية، وفى هذا المشهد صمم السقا على تصويره بنفسه دون الاستعانة بدوبلير أو إلغائه.

وكان حرص أحمد السقا على اصطحاب زوجته الإعلامية مها الصغير فى عرض فيلم “السرب” باحدي السينمات بأكتوبر، ليرد بذلك على شائعة انفصالما وينفي الأمر بشكل نهائي.

أحمد السقا ومها الصغير

قررت أسرة فيلم “السرب” مشاهدة العمل فى إحدى السينمات بأكتوبر، وذلك بعد إطلاقة رسمياً فى دور العرض اليوم الأربعاء 1 مايو.

حيث حضر كل من أحمد السقا، آسر ياسين، دياب، شريف منير، المخرج أحمد نادر جلال، المؤلف عمر عبد الحليم.

واصطحب النجوم زوجاتهم لمشاهدة الفيلم معهم، حيث حضر السقا بصحبة زوجته مها الصغير، وآسر ياسين مع زوجته، وكذلك دياب مع زوجته هاجر الإبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته، إضافة إلى تواجد الفان باسم سمرة والفنانة مى كساب، والفنان مؤمن نور والمخرج أحمد خالد موسى.