إبراهيم سعيد: جوميز مدرب رائع ويستطيع تحقيق كأس الكونفدرالية

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يسير بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المُذاع على قناة النهار:" جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستطيع النجاح مع الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة وتحقيق كأس الكونفدرالية".

وأضاف:" أتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك يظل داعم للمدرب ويظل داعم لكل ما يرغب به المدير الفني من رحيل واستقدام لاعبين".

وأتم:" جوميز قادر على تحقيق النجاح مع الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي بين الفريقين يوم الأحد المقبل.