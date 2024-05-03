جوجل: متطلبات متجر Epic’s Play Store تخدم مصالحها الذاتية

فازت Epic Games بدعوى مكافحة الاحتكار ضد Google في ديسمبر عندما وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن الأخيرة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية فيما يتعلق بكيفية إدارتها لمتجر Play. وبعد بضعة أشهر، قدم مطور الألعاب قائمة مطالبه، والتي إذا تم تنفيذها فسوف تفتح متجر Play على مصراعيه. الآن، قدمت Google أمرًا قضائيًا يخبر المحكمة بأنه لا، لن تمنح Epic ما تريده دون قتال، لأن طلبات الشركة "تبتعد كثيرًا عن سجل المحاكمة".

إن العلاجات التي قدمتها Epic ستتطلب من المحكمة ليس فقط إنشاء نظام تنظيمي عالمي لتحديد أسعار التطبيقات، كما كتبت Google في الملف كما رأت Engadget، ولكن أيضًا الإدارة التفصيلية "للنظام البيئي المعقد والديناميكي للغاية" الذي يستخدمه مليارات المستهلكين ومطوري التطبيقات حول العالم. إذا كنت تتذكر، تريد Epic من Google أن تفتح Android لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث وأن تجعل كتالوج التطبيقات الخاص بها متاحًا لتلك المتاجر. كما تريد أيضًا حظر القيود المفروضة على التطبيقات المثبتة مسبقًا وحظر أي نشاط من Google يحفز الجهات الخارجية.

وقالت جوجل إن الرضوخ لكل هذه المطالب من شأنه أن "يمنعها بشكل فعال من المنافسة"، وهو ما سيؤثر بدوره سلبًا على مستخدمي ومطوري أندرويد. وقالت جوجل في ملفها إن مقترحات Epic تفيد Epic فقط، وستضر بالمطورين الآخرين من خلال حرمانهم من التحكم في مكان توزيع تطبيقاتهم. لن يتمكن المصنعون بعد الآن من الاستفادة من الشراكات التي تقدمها Google عادةً، بينما يتعين على المستخدمين التعامل مع مخاطر الأمان والخصوصية الإضافية.

كما انتقدت الشركة شركة Epic بسبب "غموض" الأمر القضائي المقترح، والذي يتطلب التدخل المتكرر والمستمر من قبل المحاكم. وبالمثل، من الواضح أن مطالب Epic تتطلب من المحكمة إدارة أعمال Google بشكل تفصيلي.

وقال ويلسون وايت، نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسة العامة في Google، لموقع Engadget في بيان: "إن مطالب Epic ستضر بالخصوصية والأمن والتجربة الشاملة للمستهلكين والمطورين وشركات تصنيع الأجهزة". "لا يقتصر الأمر على أن اقتراحهم يتجاوز نطاق حكم المحاكمة الأمريكية الأخير - والذي سنطعن فيه - بل إنه غير ضروري أيضًا بسبب التسوية التي توصلنا إليها العام الماضي مع المدعين العامين للدولة من كل ولاية وأقاليم متعددة. وسنواصل الدفاع بقوة عن حقنا في نموذج أعمال مستدام يمكّننا من الحفاظ على سلامة الأشخاص، والشراكة مع المطورين لابتكار وتنمية أعمالهم، والحفاظ على نظام Android البيئي المزدهر للجميع."

قالت Google إنه إذا كانت Epic تريد حقًا تعزيز المنافسة بدلاً من إنشاء "ميزة غير عادلة تحت إشراف المحكمة لنفسها"، فإنها ستستفيد من تسويتها مع مسؤولي الدولة الذين اتهموا الشركة سابقًا بإساءة استخدام هيمنتها على توزيع تطبيقات Android.

لم يكن من المستغرب أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، غير راضٍ عن هذه التسوية، حيث غرد في ذلك الوقت: "إذا أنهت Google احتكارها للمدفوعات دون فرض ضريبة Google على معاملات الطرف الثالث، فسنقوم بالتسوية وسنكون أصدقاء Google في عصرهم الجديد. ولكن إذا كانت التسوية تسدد فقط للمدعين الآخرين مع ترك ضريبة جوجل سارية، فلن يستفيد المستهلكون إلا إذا لم يفتح تطبيق مكافحة الاحتكار الأسواق فحسب، بل أعاد المنافسة في الأسعار أيضًا.