شكلان غير عاديين لأظافرك يشيران إلى مستويات منخفضة من فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 عددًا من الأدوار الرئيسية في الجسم، وهذه الأدوار مسؤولة عن العمليات الجسدية والعقلية، ويتمثل دوره في الجهاز العصبي في نقل الإشارات بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء الداخلية وعند حدوث فشل، يمكن أن يحدث عدد من الحالات الأخرى، مع وجود علامات تلطيخ على عدد من أجزاء الجسم.

يمكن للأظافر في بعض الأحيان أن تعطي أدلة حول صحة الشخص، وقد تكون التغييرات في لون أو شكل أو ملمس أظافر اليدين أو القدمين علامة على وجود حالة صحية.

تسمى حالة الظفر غير المنتظم بـ koilonychia يؤثر Koilonychia على شكل الأظافر، تبدأ الأظافر بالانحناء مثل الملعقة.

الأسباب المحتملة نقص التغذية وأمراض المناعة الذاتية

الأظافر التي تنحني للأعلى على شكل ملعقة تكون على شكل كويلونيكيا، مما يشير إلى نقص فيتامين ب 12 أو فقر الدم بسبب نقص الحديد، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن حقن فيتامين ب 12 ستساعد في علاج هذه الحالة.

قد تكون الأظافر المسطحة علامة مبكرة على الإصابة بالكولونيكيا، وتميل الأظافر إلى التسطح قبل أن تأخذ شكلها المقعر المميز.

عندما تصبح الأظافر مقعرة، يصفها الناس أحيانًا بأنها قادرة على الاحتفاظ بقطرة ماء في أعلى الظفر وغالبًا ما يكون ملاحظة التغييرات على الأظافر أسهل من ملاحظتها على الأظافر.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشخص لا يحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12، ولكن السببين الأكثر شيوعًا هما النظام الغذائي وفقر الدم الخبيث، ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن فقر الدم الخبيث هو السبب الرئيسي لنقص فيتامين ب 12.

وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تمنع الجسم من إنتاج العامل الداخلي (بروتين تنتجه المعدة وهو ضروري لامتصاص فيتامين ب 12 في الأمعاء).

فيتامين ب 12 (كوبالامين) دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B-12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين ب 12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم، ويمكن أن يُوصف فيتامين B-12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B-12.

نقص فيتامين ب 12 ليس شائعًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن مَن يتّبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يصبحون عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B-12، كما أن كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية معرضون للإصابة بنقص فيتامين B-12.