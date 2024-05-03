عمر كمال: "إلقاء الأموال لغة الكباريهات ولا مانع من رميها عليا" (فيديو)

قال مطرب المهرجانات عمر كمال إن إلقاء الأموال عليه خلال أداء فقرته في الملاهي الليلية لا تضايقه لأنها تعتبر “لغة الكباريهات”، وكلما كان الشخص أكثر شهرة وأدائه متميز كلما تلقى أموالًا أكثر ربما تصل بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “خلاصة الكلام”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الجمعة، أن أي شخص يذهب إلى الملهى الليلي يلقى عليه الأموال، وأن له نسبة في الأموال، موضحا أن الأموال كانت تلقى حقيقية في الزمن السابق، لكن الآن يتم تأجيرها مقابل دفع بعض الأموال.

ولفت إلى أنه أصبحت لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الصالات تمكنه من قراءة جمهورها وكيف يخرج منهم الأموال، مؤكدًا أنه سيتوقف عن الغناء في الملاهي الليلية في حالة إذا ما ازدادت شهرته وأصبح سعره أعلى وعليه طلب.

ورد مطرب المهرجانات عمر كمال على المطرب مسلم بعدما قلل من شهرته وشهرة حسن شاكوش وحمو بيكا وسبب له غضبا كبيرا، قائلا: “انت مين أصلا لا مشاهداتك ولا أغانيك ممكن تحصلنا، تحدث حتى أعرفك”.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “خلاصة الكلام”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الجمعة، أن مسلم لا يعرفه أحد لا في مصر ولا في أي دولة عربية، متابعا: “ممكن أتحدث عن شخص ينافسني في نفس المشاهدات والمرتبة والشهرة أما شخص أقل مني فماذا يمكنني أن أقول”.

وأكمل: “وبعدين يا مسلم إنت لو مشيت بجانب بيكا ولا حسن ولا عمر مش هقول لك السعودية عشان بعيده شوية ثلاث ساعات، لو مشيت جنبي في الأردن أو لبنان حد يعرفك أصلا انت ايه شغلك أصلا عشان تقيمنا احنا”.

وأردف: “أغنيته التي سجلت أعلى مشاهدات هي خطر وحصدت 140 مليون ولم تصل لمشاهدات شمس المجرة التي حصدت 170 مليون، كان عامل تتر في رمضان وخلال 30 حلقة أما قنبلة الجيل لحسن شاكوش اللي في حلقة واحدة في مشهد حققت نجاحا كبيرا”.

