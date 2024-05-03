عمر كمال يفرغ غضبه في مسلم.. "انت مين أصلا تحدث حتى أعرفك" (فيديو)

رد مطرب المهرجانات عمر كمال على المطرب مسلم بعدما قلل من شهرته وشهرة حسن شاكوش وحمو بيكا وسب له غضبا كبيرا، قائلا: “انت مين أصلا لا مشاهداتك ولا أغانيك ممكن تحصلنا، تحدث حتى أعرفك”.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “خلاصة الكلام”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الجمعة، أن مسلم لا يعرفه أحد لا في مصر ولا في أي دولة عربية، متابعا: “ممكن أتحدث عن شخص ينافسني في نفس المشاهدات والمرتبة والشهرة أما شخص أقل مني فماذا يمكنني أن أقول”.

وأكمل: “وبعدين يا مسلم إنت لو مشيت بجانب بيكا ولا حسن ولا عمر مش هقول لك السعودية عشان بعيده شوية ثلاث ساعات، لو مشيت جنبي في الأردن أو لبنان حد يعرفك أصلا انت ايه شغلك أصلا عشان تقييمنا احنا”.

وأردف: “أغنيته التي سجلت أعلى مشاهدات هي خطر وحصدت 140 مليون ولم تصل لمشاهدات شمس المجرة التي حصدت 170 مليون، كان عامل تتر في رمضان وخلال 30 حلقة أما قنبلة الجيل لحسن شاكوش اللي في حلقة واحدة في مشهد حققت نجاحا كبيرا”.

سيارة عمر كمال

وحرص مطرب المهرجانات، عمر كمال، على الرد علي منتقديه بسبب شراءه سيارة حديثة تجاوزت قيمتها العشرة ملايين جنيهًا.

ونشر عمر كمال عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستحرام”، فيديو يتحدث من خلاله على المهن الذى عمل بها، قبل دخوله الوسط الفني، والذى أكد على أنه كان يعمل أمن لمدة 12 ساعة يوميًا مقابل تقاضي أجر 1200 جنيهًا.

وقال:"اشمعنا أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد ولما غنيت مهرجانات لسة الناس بتهاجهم، محدش يعرف أنا تعبت قد اية ولا اشتغلت في اية عشات أوصل للي أنا فيه".

وكان أشاد الفنان محمد فؤاد بالمطرب عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدًا أنه لا يهتم بمقاييس السوشيال ميديا كثيرًا، مضيفًا: "عمر كمال جواه فنان كويس.. وجواه مدرسة محمد فؤاد".

ورد فؤاد على سؤال بسمة وهبة قائلًا: عمر كمال أنجح منك في اليوتيوب؟ ليرد محمد فؤاد قائلًا: "عمر كمال أنجح مني بكتير طبعًا"، مستطردًا: "عمر كمال طلع من مدرستي.. وأنجح مني بكتير، ودائمًا أنصحه للأفضل".

واستنكر محمد فؤاد، التصريحات التى قالها الفنان محمد هنيدى حول الغيرة التى وجدها من فؤاد عقب نجاح "هنيدي" بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، مستطردًا: "أنا كنت بكتب الافيهات بإيدى عشان يضحك الناس.. أنا مش بغير من حد، ولا يوجد ما أغير منه.. واللي يغير من صحابه عنده نقص.. الموضوع كرهني في إسماعيلية رايح جاي لأنه خلق حالة من الكراهية ولقيت حروب نجوم، لمين اللي يتم الإنتاج ليه، وغيره.. مقدرش أهاجم هنيدي".