رئيس أتحاد نقابات عمال الإسماعيلية يستقبل وفداً من مديرية العمل

استقبل أشرف مصطفى رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية، بمكتبة أسماء زكى وكيلة مديرية العمل بالاسماعيلية، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية و سالي مصطفى مديرة إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد العمال ولبحث ومناقشة وعرض بعض المقترحات والمشكلات التي وردت لاتحاد العمال من نقابات العمال بالمحافظة.

وأكد اشرف مصطفى رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الاسماعيلية، على اعتزازه بالعمل والتواصل المستمر مع مديرية العمل بالإسماعيلية، مشيدًا بدورهم الوطني في خدمة وطنهم.

و وجهت اسماء زكى وكيلة مديرية العمل بالاسماعيلية الشكر لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وحرصه ودعمه الدائم لعمال الإسماعيلية في كافة القطاعات.