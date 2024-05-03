

اعترافات جديدة أدلي بها قاتل صغير شبرا الخيمة ، الطفل أحمد ، وذلك بالتحقيقات أمام جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، في القضية في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، بعد أن استدرجه لشقة سكنية وقتله، وذلك تنفيذا لطلب شخص مصري مقيم اعترافات جديدة أدلي بها قاتل صغير شبرا الخيمة ، الطفل أحمد ، وذلك بالتحقيقات أمام جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، في القضية في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، بعد أن استدرجه لشقة سكنية وقتله، وذلك تنفيذا لطلب شخص مصري مقيم بالكويت تعرف عليه بموقع الدارك ويب الخاص بتجارة الأعضاء البشرية، باختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

قالولي أجيب طفل من 7 إلى 18 سنة يكون رفيع.. اعترافات المتهم في واقعة طفل شبرا الخيمة



وجاءت أقوال قاتل صغير شبرا الخيمة كالآتي ، إني من 11 سنة سبت البيت واتمرمط في الشوارع من مكان لمكان، ومكنتش لاقي حتة أقعد فيها، وفي شهر سبتمبر من العام 2023 اتعرفت على واحد اسمه محمد عزت وشهرته أبو حمزة، عن طريق صفحة على فيسبوك بتاعته اسمها سلمى، وهو سمسار أعضاء بشرية بيوفق المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية، فقالي إني ممكن أبيع كليتي مقابل 170 ألف جنيه - مائة وسبعين ألف جنيه، وبالفعل جابني بيته في شارع الحبيبي بشبرا الخيمة ثاني، ونزلني أشتغل في قهوة العديني في شهر أكتوبر، لحد ما عملت عملية استئصال الكلية اليسرى في المستشفى الجوي التخصصي، وبعت كليتي مقابل المبلغ المذكور، أخدتهم من أهل المريض في كافيتيريا المستشفى.

وأضاف المتهم في شهر يناير 2024، خالد العديني مشاني من الشغل عشان شديت معاه في الكلام عشان طريقته سيئة جدًا معايا، وقعدت في البيت اللي استأجرته في حارة البستان - شبرا الخيمة أول، وفرشته كويس بس الفلوس بدأت تخلص بعد ما بعت كليتي، فدخلت على صفحات الفيسبوك بتاعة التبرع بالأعضاء ودونت بيانات المرضى والمتبرعين عشان أحاول أوفق بين الحالات، بس معرفتش عشان سكتها كانت صعبة، فأنا عملت منشور على الصفحات بصفحتي الشخصية عرضت فيه فص كبد من عندي ولقيت واحد اسمه علي خالد تواصل معايا على رسائل الخاص، وقالي إن فيه مشروع أحسن من التبرع، إني أجيب طفل من 7 إلى 18 سنة، وشرط يكون رفيع مش تخين، وآخد منه عينات هتتباع بملايين، ده اللي حصل مع المجني عليه أحمد .

​​​​​​كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس سائق توك توك ، 4ايام علي ذمة التحقيقات ، بإشعال النار بجسد آخر خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي تحميل الركاب ما أدي إلي إصابة المجني عليه بحروق بأنحاء جسده، جرى نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي، وذلك في منطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قيام سائق توك توك وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة.

حبس سائق توك توك أشعل النيران في جسد زميله بسبب أولوية التحميل بالخانكة



تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز وقيام أحدهما بسكب بنزين علي الآخر وإشعال النيران فيه.

انتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال مباحث مركز شرطة الخانكة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "شحاته ع ص"، 33 سنة، سائق توك توك، وطرف ثان "عبد الله ح م"، 20 سنة، بسبب الخلاف علي تحميل الركاب بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز، قام خلالها الأخير بإحضار مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وألقاها علي الطرف الأول، وأشعل النار فيه وأحدث فيه حروق بمناطق متفرقة بجسده، وفر هاربا.

جرى نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي لتلقي العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس عصابة النصب علي المواطنين بالقليوبية

أمرت جهات بالقليوبية ، بحبس 4 أشخاص، بينهم سيدتان، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع، وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إخطار من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ، بورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.



وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، توصل إلى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و5 آلاف جنيه، بأن قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.