الجمعة 03 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو وردة يرحل عن بانسيرايكوس اليوناني

عمرو وردة
عمرو وردة

كشف بانسيرايكوس اليوناني، عن إنهاء التعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة، بعدما أعلن ذلك في بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وانضم عمرو وردة إلى بانسيرايكوس، في يناير الماضي، بعد تعاقد حتى 30 يونيو المقبل.
وقرر إدارة بانسيرايكوس فسخ تعاقده مع عمرو وردة، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حسبما جاء في بيان رسمي.

وجاء بيان بانسيرايكوس كالتالي: "نعلن عن التوصل إلى قرار لفسخ مبكر لتعاقدنا مع لاعب كرة القدم عمرو وردة".
واضاف: "انضم المصري إلى فريقنا في يناير وقدم أقصى ما لديه لتحقيق هدف البقاء بـ17 مباراة و5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوري الممتاز".
وواصل النادي في بيانه: "نشكره على ما قدمه لفريقنا ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته".

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