الاسكندرية تتزين لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة

شهدت محافظة الاسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال المواطنين من داخل وخارج المدينة لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية للاستمتاع بشواطئها ومتنزهاتها المختلفة والتى تعتبر "بروفة" للموسم الصيفى " حيث تحرص آلاف الأسر على الخروج إلى الشواطئ والمتنزهات للاحتفال بـ"شم النسيم"، ومعهم وجباتهم من الفسيخ والرنجة، كعادة أصيلة لهم.

قامت المحافظة برفع درجات الاستعدادات القصوى وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

"حديقة الحيوانات بالإسكندرية "

قالت الدكتورة أمينة فتحي عبد الوهاب، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية

إن الحديقة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال المواطنين لاستمتاع بعيد القيامة وعيد شم النسيم اشارت إلى أنه جرى أعمال الصيانة الدورية وزيادة عدد المقاعد للزوار.

اضافت أن الحديقة بصدد عرض جديد لفصائل الحيوانات التي جرى استقبالها مؤخرا منها حيوان الألبكة ومن الزواحف الأصلة والإجوانا وأنواع من الطاووس الأبيض وزيادة في عدد حيوان أبوشوك والنسناس الكبوش.،أكدت تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمباني الملحقة وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى أن سعر تذاكر الدخول لا يزال ثابتُا بسعر 5 جنيهات للفرد

وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين من المحافظة بناءا على تعليمات مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية.

وأوضحت مدير حديقة حيوان النزهة أنه جرى التنسيق مع أجهزة مديريات الصحة والأمن وتعزيز المكان بسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع أي طارئ بالمكان.

ولفتت إلى أنه جرى وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة.

" استعدادات الشواطئ "

استعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال زوارها من مختلف المحافظات، خلال عطلة شم النسيم والتي تعتبر "بروفة" حقيقية للموسم الصيفى الذى يبدأ عقب انتهاء الامتحانات.. وتضمنت الاستعدادات بشواطئ القطاعين الشرقى والغربى - التي لا يشملها مشروع توسعة الكورنيش - صيانة معدات الشاطئ " شماسى وكراسى .. وغيرها".. ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد.

يقول اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المدينة تضم 9 شواطئ تديرها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشكل كامل، بينها شاطئين مجانيين أحدهما شاطئ المندرة الذي خرج من الخدمة بسبب أعمال تطوير طريق كورنيش البحر، بينما جرى تجهيز الشاطئ الأخر وهو الأنفوشى لاستقبال المواطنين .

وأشار إلى وجود 7 شواطئ عامة يسمح للمصطافين فيها بدخول الشماسى والكراسي الخاصة بهم , ويبلغ سعر تذكرتها جنيهان فقط، وفي حالة طلب أدوات يتم دفع 3 جنيهات للشمسية، جنيه للكرسى، جنيهان للمنضدة .

"حدائق المنتزه والمعمورة "

كما استعدت حدائق المنتزه الواقعة على مساحة 365 فدانًا شرقى المدينة الساحلية لاستقبال المواطنين والمصطافين خلال عطلة شم النسيم لقضاء أوقات رائعة ومميزة .. وبمحاذاتها تقع منطقة المعمورة السياحية، والتي تضم عددًا من من أشهر شواطئ المدينة، ومساحات خضراء شاسعة للتنزه، بجانب الكثير من المطاعم والمقاهي الشهيرة .

تعتبر حدائق المنتزة من الأماكن المفضلة للتنزه لدى عشاق الإسكندرية، وتضم مجموعة من الأشجار القديمة والشواطئ، بالإضافة إلى فنادق وقصور رئاسية مثل السلاملك والحرملك.

"مديرية الصحة "

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث تقرر رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية تزامنًا مع الاحتفالات، والممتدة حتى يوم 6 مايو الجاري.

وقالت «ندا»، تتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة، في محيط الكنائس خلال احتفالات الأقباط، وفي الأماكن العامة والمتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم، كما تم تكليف مديري المناطق والإدارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوبتجية مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وشددت على جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات، ورصد أي حالات أو حوادث طارئة، والتعامل معها على وجه السرعة، مشيرة إلى أن خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.

وأكدت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة، خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد، مشددة على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين والمتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها للحفاظ على صحة المواطنين.