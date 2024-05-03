200 ميليشيا منظمة على فيسبوك في الولايات المتحدة

يعد فيسبوك مرتعًا لنظريات المؤامرة والتنظيم الخطير في اللحظات الحرجة، مثل المنشورات التي يزيد عددها عن 650 ألفًا والتي تعارض فوز الرئيس بايدن بين الانتخابات العامة لعام 2020 وانتفاضة 6 يناير.

تفرق بعض المستخدمين بعد الملاحقات الأخيرة والملاحقات القضائية اللاحقة، لكن تقريرًا جديدًا نشرته Wired لأول مرة يُظهر عودة الظهور، ويحدد حوالي 200 مجموعة وملفات شخصية عبر المنصة تنظم نشاط الميليشيات على الصعيد الوطني.

ووجد البحث، الذي أجراه مشروع الشفافية التقنية، أن هذه المجموعات لها علاقات بمنظمات مثل شبكة ميليشيا Three Percenters، التي أطلق عليها ميتا اسم "مجموعة ميليشيا مسلحة" في قائمتها للأفراد والمنظمات الخطرة لعام 2021. ومع ذلك، حثت مجموعات مثل الجيش الأمريكي الحر المستخدمين على الانضمام إلى ميليشياتها المحلية أو جماعة الثلاثة بالمائة دون عواقب (أسقطت شركة ميتا مجموعة الجيش الأمريكي الحر فقط بعد أن استفسرت شركة Wired عن ذلك، واصفة فيسبوك بأنه "مساحة عدائية" تتطلب استثمارًا منتظمًا للبقاء آمنا).

وقد شاهدت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، المئات من هذه المجموعات والأشخاص منذ عام 2021 وشهدت جدية متزايدة وتركيزًا على التنظيم خلال العام السابق. وقالت بول لـ Wired: "لم تعد العديد من هذه المجموعات عبارة عن مجموعات مقسمة من ميليشيات محلية، بل تحالفات تشكلت بين مجموعات ميليشيا متعددة، العديد منها مع ثلاثة بالمائة على رأس القيادة". "يظل فيسبوك أكبر مكان تجمع للمتطرفين وحركات الميليشيات لإنشاء شبكة واسعة وتوجيه المستخدمين إلى المزيد من المحادثات الخاصة، بما في ذلك على المنصة، حيث يمكنهم التخطيط والتنسيق مع الإفلات من العقاب".

وجد مشروع الشفافية التقنية أن المستخدمين يبحثون عن "وطنيين نشطين" لمناقشة الأيديولوجية المناهضة للحكومة وحضور الاجتماعات والحصول على تدريبات قتالية. وهذا الأخير يفسح المجال لموضوع مشترك: الاستعداد للوقوف في وجه الأعداء، أو حتى خوض الحرب ضدهم، مثل ملكات السحب، وطلاب الجامعات المؤيدين لفلسطين، والحكومة نفسها.

لنأخذ على سبيل المثال منشورًا حديثًا لمدير مجموعة تسمى بنسلفانيا لايت فوت، والتي تضم أكثر من 1000 عضو: "في ضوء العنف وعدم اليقين في العالم، ونقص فيروس كورونا، والاضطرابات المدنية، واحتمال وقوع هجمات إرهابية وكوارث طبيعية، نحن موجودون لتزويد أعضائنا بالقدرة على الدفاع عن أنفسهم، سواء كان ذلك سارقًا في الشارع أو جنديًا أجنبيًا في حديقتنا". وتردد صدى هذه المشاعر من قبل منظمين متطرفين آخرين عبر الفيسبوك.

لقد حاولت Meta على الأقل إنشاء واجهة من العمل والشفافية. وفي عام 2019، أطلقت مجلس الرقابة كمراجع مستقل للإشراف على المحتوى الخاص بها. وبينما أشار الكيان إلى دور فيسبوك في الخطاب الانتخابي الخطير، بما في ذلك الحوادث خارج الولايات المتحدة، يقول النقاد إنه لم يكن مؤثرا بما فيه الكفاية. الآن، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تسريح العمال في مجلس الرقابة قد يكون وشيكًا.

في 14 أغسطس، ستغلق شركة ميتا أداة CrowdTangle، وهي أداة اشترتها في عام 2016 وسمحت للصحفيين والأكاديميين بمعرفة كيفية انتقال نظريات المؤامرة والمعلومات الكاذبة على فيسبوك والموقع الشقيق لها إنستغرام - وغالبًا ما تعرض عيوب المنصات. تقوم الشركة باستبدالها بمكتبة المحتوى التعريفي، والتي لا تبدو أقل تفصيلاً فحسب، بل إنها غير متاحة للمؤسسات الإخبارية الربحية.