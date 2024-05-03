حبس 9 أشخاص في مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين بـ قنا

قررت النيابة العامة بمركز قنا حبس 9 أشخاص على خلفية نشوب مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، ما تسبب فى إشعال النيران في 3 منازل مملوكة للطرفين بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من العميد هانى الإتربي مدير الدفاع المدني والحريق، بنشوب حريق فى عدد من المنازل ما تسبب في مشاجرة بين عائلتين بمركز قنا.

مولوتوف وطوب

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة المقدم مصطفى أبوالمجد مفتش مباحث ومركز قنا بإشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية لمكان المشاجرة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي «القواعيد» و«الأجاردة» بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، بسبب الخلاف على حد فاصل لأرض زراعية بينهما واستخدمت زجاجات المولوتوف والطوب والعصا في المشاجرة ونتج عنها اشتعال النيران فى 3 منازل من الطرفين وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط 9 متهمين من الطرفين، منهم 5 من العائلة الأولى و4 من الثانية، وتم فرض كردون أمني بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، والتى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.