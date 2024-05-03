المتحدث باسم قائمة التغيير: هدفنا مجلس لكل أطباء الأسنان

انتهت انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان بحضور تاريخى لأطباء الأسنان متجاوزاً الـ10 آلاف طبيب أسنان لأول مرة وشهدت الانتخابات منافسة قوية بين قائمة التغيير وقائمة تيار المستقبل والتى جاء على رأسها النقيب الحالى الدكتور إيهاب هيكل لتنجح قائمة التغيير فى حصد 8 مقاعد من أصل 12 مقعداً وجاءت قائمة التغيير بشعار مجلس حقيقى لكل أطباء الأسنان ورغم حرب تكسير العظام التى نالت عدداً من أعضاء القائمة، فإن حضور أطباء الأسنان كان صاحب الكلمة فى ترجيح كفة قائمة التغيير.. «الوفد» تواصلت مع الدكتور محمود رمضان، المتحدث الرسمى باسم قائمة التغيير، ليجيب عن أهم الأسئلة التى تشغل بال أطباء الأسنان والتحديات التى سيسهم المجلس فى تحقيقها خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور محمود رمضان إن أزمة بنج الأسنان قبل اعلان الأسعار الجديدة كانت هناك أحاديث بين الأطباء عن زيادة الأسعار خلال أيام ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى شراء كمية كافية من البنج حتى لا يتأثرون بالزيادة المفاجئة وبالتالى فالأزمة لن يشعر بها الطبيب حالياً وبالتالى لدينا وقت للتواصل مع هيئة الدواء لمناقشة آلية التسعير وعتاب للهيئة لأهمية استشارة مجلس النقابة قبل إقرار الزيادة وخاصة ان النقابة هى المعنية بالحفاظ على المهنة والبنج هو أساس مهنة طب الاسنان فأقل تكلفة لخلع ضرس مريض لا تقل عن 200 جنيه فى القرى والمحافظات وبالتالى فإن زيادة السعر بتلك الصورة سيؤثر على المريض المصرى.

وأوضح رمضان أن أعضاء المجلس الجدد لن ينظروا للشائعات وانما سنضع أمامنا عدداً من الملفات وسنقوم بتصحيحها دون أى صراعات مع باقى الأعضاء منها وقف العمل بالأمر المباشر فى بعض المؤتمرات والمشاريع وإنما يتم طرح أى مناقصة لنظام الأظرف المغلقة.

وأشار رمضان إلى أن زيادة موارد النقابة، خاصة بعد سداد شركة الحلول الرقمية لمبلغ 3.5 مليون سيزيد من الخدمات للأعضاء لأن تلك الأموال سيتم ضخها فى صندوق التكافل مثل الإعانات والحوادث بالإضافة لعدد من الخدمات الأخرى، كما أن النقابة ستسعى خلال الفترة القادمة الى تقديم مقترح لتخفيض قيمة الجمارك على خامات وأجهزة طب الاسنان لأنها بعضها يندرج تحت بند سلع ترفيهية فى حين أنها خامات وأدوات وأجهزة تستخدم لعلاج المريض وليست ترفيهية، كما سنسعى الى تسعير باقى الأدوات والخامات بنظام واضح مثل بنج الأسنان.

وأضاف رمضان سنسعى إلى تفعيل وعودة الدبلومات المهنية والعلمية والتى ستتيح للطبيب العودة الى الجامعة للتعلم من أساتذته ودراسة محاضرات نظرية بالإضافة للتدريب العملى مرة أخرى. كما سنسعى لزيادة أعداد أطباء الأسنان المقبولين بالزمالة وتخصصاتها فى المستشفيات لتدريب الأطباء بصورة أكبر. تشجيع برامج الزمالات والبورد والمعادلات الأجنبية لتوفير فرص عمل للأطباء بالخارج خاصة الدول الأفريقية التى تفتح ذراعيها حالياً للأطباء المصريين.