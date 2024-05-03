الصين تثير رعب أمريكا بصاروخ فضائي ضخم ومخطط ينقل البشر للقمر.. فيديو

أطلقت الصين مسبارًا لجمع عينات من الجانب البعيد للقمر في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، وذلك في إطار هدفها المتمثل في إنزال إنسان على سطح القمر بحلول عام 2030.

وانطلق صاروخ يحمل المسبار القمري تشانغ آه-6 من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان.

وأثارت المهمة قلق المنافس الرئيسي للصين، الولايات المتحدة، بشأن نوايا بكين الجيوسياسية وسط ما وصفه رئيس وكالة ناسا بـ "سباق الفضاء" الجديد.

وتم إطلاق Chang'e-6 في الساعة 17:27 مساءً، بالتوقيت المحلي اليوم بواسطة صاروخ لونج مارش 5 من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان. إذا نجح الهبوط، فمن المتوقع أن تقوم المركبة بجمع ما يصل إلى كيلوغرامين من التربة وإعادتها إلى الأرض من منطقة لم يتم أخذ عينات منها مسبقًا.

وحققت الصين تقدما كبيرا في استكشاف القمر في السنوات الأخيرة، والذي بدأ في عام 2007 بإطلاق المركبة القمرية تشانغ آه-1.

ومنذ ذلك الحين، نفذت أربع مهمات أخرى غير مأهولة، بما في ذلك Chang’e-4، والتي أصبحت في عام 2019 أول مهمة تهبط على الجانب البعيد من القمر. هبطت تلك المركبة في فوهة فون كارمان في حوض القطب الجنوبي-آيتكين، وهي واحدة من أقدم الحفر البركانية المعروفة في النظام الشمسي، وتمثل واحدة من أكثر مناطق القمر ثراءً من الناحية العلمية.

وكانت المهمة القمرية السابقة للصين هي Chang'e-5، التي انطلقت في نوفمبر 2020، ونجحت في إعادة 1.7 كجم من العينات من الجانب القريب من القمر بعد شهر، وهو أول استرداد للعينات القمرية منذ 45 عامًا.

يتم تخزين معظم العينات التي تم إرجاعها في المراصد الفلكية الوطنية الصينية، والأكاديمية الصينية للعلوم، في بكين، مع إمكانية وصول العلماء الأجانب إليها من خلال التعاون مع زملائهم الصينيين.

إلى الجانب المظلم

تم بناء Chang’e-6 كنسخة احتياطية لـ Chang’e-5، ولكن بعد نجاح تلك المهمة، يمكن إعادة استخدام Chang’e-6 لمهمته الخاصة.

ويبلغ وزن "Chang’e-6" 8.2 طن، ويتكون من أربعة أجزاء: الصاعد، ومركبة الهبوط، ومركبة العودة، ومركبة مدارية. عند دخول المدار حول القمر، سينفصل جهاز الصعود ومركبة الهبوط ويهبطان في الجزء الجنوبي من فوهة أبولو، التي تقع في الجانب الشمالي الشرقي من حوض القطب الجنوبي-آيتكين.

مستستخدم مركبة الهبوط كاميرا بانورامية ومطيافًا ورادارًا مخترقًا للأرض من بين حمولات أخرى لتوثيق موقع الهبوط. وسيحمل Chang'e-6 أيضًا حمولات من فرنسا وإيطاليا والسويد وباكستان، والتي تتضمن أداة لقياس مستويات غاز الرادون على السطح.

استكشاف الجانب البعيد

وفي غضون 48 ساعة بعد الهبوط، ستستخدم Chang'e-6 ذراعًا آلية لاستخراج الصخور الصغيرة من السطح وحفر ما يصل إلى 2 متر في الأرض بهدف جمع حوالي 2 كجم من المواد.

سوف ينطلق الصاعد من أعلى مركبة الهبوط ويلتحم مع المركبة الفضائية العائدة في المدار. يتم بعد ذلك نقل حاوية العينة إلى العائد، الذي سيعود إلى الأرض.

وتم إطلاق القمر الصناعي - Queqiao-2 - في مارس للمساعدة في الاتصالات بين Chang’e-6 والمحطات الأرضية على الأرض.

ومن المأمول أن تلقي العينات المستردة الضوء على التطور المبكر للقمر، نظرًا لأن الجانب البعيد لا يغطيه تدفقات الحمم البركانية القديمة على نطاق واسع مثل الجانب القريب، مما يساعد في الحفاظ على المواد من التكوين المبكر للقمر. ومن المأمول أيضًا أن توفر نتائج المهمة أدلة حول سبب الاختلاف الكبير بين الجانبين.

وتخطط الصين لمهمتين قمريتين أخريين مع Chang’e-7 في عام 2026 لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر بحثًا عن المياه، تليها Chang’e-8 في عام 2028 والتي ستبني موقعًا بدائيًا على القمر بالتعاون مع روسيا.

وتهدف الصين بعد ذلك إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، أي بعد حوالي أربع سنوات من مهمة أرتميس الأمريكية المأهولة إلى القمر، والتي من المقرر حاليًا إجراؤها في سبتمبر 2026.

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