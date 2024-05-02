الصين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية

الصين.. صرح ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، بأن الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية ضد الشركات الصينية.

وقال بينجيو خلال تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بشأن العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها واشنطن يوم أمس الأربعاء، والتي أثرت على 21 شركة في الصين:" الجانب الصيني يعارض بشدة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية، وسنعمل على تدعيم الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات الصينية".

وفي الأول من مايو ، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على روسيا، وتشمل قائمة الأشخاص الذين يواجهون القيود 29 فردًا وأكثر من 250 كيانًا قانونيًا من عدة دول.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فى بيان، "حذرنا، باستمرار، من أن الشركات ستواجه عواقب وخيمة لتقديم الدعم المادى لحرب روسيا، والولايات المتحدة تفرضها اليوم على ما يقرب من 300 هدف".

وأعلنت الوزارة، أن العقوبات تشمل حوالى 300 شركة فى روسيا والصين وغيرها من الدول؛ تتهمها بدعم حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستزيد من تعطيل الجهود الحربية الروسية وإضعافها من خلال ملاحقة قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التى تساعد فى إمدادها".. وفقًا لما نقلت قناة "الحرة" الفضائية.