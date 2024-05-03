ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية

شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى بالمحافظة، وتم ضبط 2 طن و670 كيلو لحمة مفرومة.

وذلك خلال حملة تموينية على محلات بيع اللحوم في إطار الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم والتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والأسماك بالأسواق والمجازر حفاظا على صحة المواطنين.

واشارت مديرية التموين في بيان لها، أن الحملة شارك فيها الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية وبإشراف وتنظيم الدكتورة أنوار مصطفى مدير عام المجازر والصحة العامة في محافظة القليوبية، والدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر بالمديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و670 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة وسحب عينات، كما تم ضبط 100 كيلو لحوم هندية منتهية الصلاحية، و30 كيلو دهن حيوانى غير صالح للاستهلاك الآدمى.