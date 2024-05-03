تعليمية نجع حمادي تحصد المركزين الخامس والثامن جمهوريا في مسابقات التربية المسرحية

أعلنت الإدارة العامة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، إدارة التربية المسرحية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة مسابقتي " أعياد الطفولة رياض الأطفال - والابتدائي" و " الإلقاء الشعري جميع المراحل" للعام 2023/2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، ونشأت أحمد سيد موجه عام التربية المسرحية، وعفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

و أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز إدارة نجع حمادي التعليمية، بالمركز الخامس جمهوريا في مسابقة " الإلقاء الشعري " للمرحلة الابتدائية للعام 2023/2024، فقد جاء في المركز الخامس علي مستوي الجمهورية، التلميذة " مريم مروان فتحى " مدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، و التلميذة" شادية مبارك سيد أحمد"، مدرسة الساحل الابتدائية، و التلميذة " هنا منتصر عبد الله":

مدرسة الساحل الابتدائية بالشرقي بهجورة.

كما حصدت التلميذة " ملك الهاني أحمد عبد المجيد " بمدرسة هو الابتدائية المشتركة، المركز الثامن جمهوري، في مسابقة أخدنا إجازة " الإلقاء الشعري" لجميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية 2023.

كما حصد توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية، على المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة " أعياد الطفولة" للعام 2024 بعرض "مسرح عرائس من أداء التلميذين " خالد إبراهيم سالم" و " مى محمود أحمد" بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالألومنيوم.

من جانبه، قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للتلاميذ الفائزين، والمشرفين علي التلاميذ، وإدارات مدارسهم، لجهودهم المبذولة للمشاركة في مسابقات الأنشطة التربوية، التي تنمي مهارات ومواهب التلاميذ والطلاب وتعمل علي صقل مواهبهم، مقدما شكره وتقديره، للسادة إبراهيم محمد عرابي موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر محمد، و لبني محمد إسماعيل، موجها التربية المسرحية، ورمضان حمدون مسؤول الأنشطة والخدمات بتعليم نجع حمادي، لجهودهم في تدريب التلاميذ والطلاب وحثهم علي المشاركة في مسابقات التربية المسرحية.

من ناحية أخرى، أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ، رافقه حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي.

حيث تفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود )، بنظام الرى الحديث و إستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية ومعاينة توريد ١٥ الف زريعة سمك بلطى جديدة، تمهيدا لطرح إنتاجها بمنافذ بيع منتجات الأمن الغذائي التابعه للمحافظة وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.