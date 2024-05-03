مستثمري العاشر من رمضان تُكرم وزير الأوقاف ومحافظا الشرقية وجنوب سيناء

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في حضور المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، وأشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء لمحافظة الشرقية، والمشاركة في افتتاح مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الجمعة، ليمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تعليمية لنشر صحيح الدين وتعاليمه السمحة.

أشاد المحافظ بجهود أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحة، والدعم الدائم والمستمر الذي توليه الوزارة لإعمار وتجديد المساجد، وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيزها بفرشها، لتصبح صروحا إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه السامية.

واستعرض وزير الأوقاف جهود وزارة الاوقاف في أعمار بيوت الله عز وجل من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية، والإنشاء والعمارة والتطوير، مشيراً إلى أن المساجد تشهد حالة إيمانية فريدة وغير مسبوقة، وأن أمور الدعوة والمساجد وما بها من فعاليات تسير بصورة ممتازة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لتواجده بمدينه العاشر من رمضان، والتي تمثل إحدى القلاع الصناعية الهامة على أرض الوطن، مؤكدا أهمية تضافر الجهود والعمل الجاد؛ كونه يمثل اللبنة الأولى لبناء اقتصاد قوي يساعد في تقدم الوطن ورقيه.

وفي نهايه، اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان درعا تذكارياً لوزير الأوقاف ومحافظا الشرقية وجنوب سيناء، تقديراً لدور كل منهم في التعاون لتجهيز بيوت الله وتهيئتها أمام المصلين وتأدية الشعائر الدينية، وكذا العمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.