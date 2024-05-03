تعاون بين التنسيق الحضاري والتنمية المحلية لتدريب مهندسي المحافظات والاحياء

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقيادة المهندس محمد أبو سعدة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، دورات تدريبية لمهندسي المحافظات والأحياء المختلفة للتعريف بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومجالات عمله والأسس والمعايير الجديدة للهوية البصرية في الأقاليم المختلفة وكذلك التعديلات الجديدة للادلة الإرشادية للمناطق والمباني التراثية.

من ناحيتها قامت المهندسة هبة الله يوسف مدير عام إدارة التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بشرح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتعريف به، وأهدافه وبالقوانين و التشريعات.

وتضمن البرنامج محاضرة أخرى عن التنمية المستدامة وجهود الجهاز في تطبقي أهداف التنمية المستدامة على مشروعاته، وكذا دور الجهاز في رفع كفاءه الفراغات العامة وتحسين الصورة البصرية بالمدن المصرية.