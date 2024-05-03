سكرتير مساعد بنى سويف يتفقد استعدادات استقبال عيد القيامة المجيد

نفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين مايو 2024 ، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها

وخلال الجولة اطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية ، وازالة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين ، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً

هذا بجانب تكليف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات باعياد الربيع و القيامة المجيد وشم النسيم ، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة.

يأتى ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

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