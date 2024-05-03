شخص يتخلص من حياته شنقا بالمرج

أقدم شخص على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته بالمنزل بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة؛ لمروره بأزمة نفسية.

شاب يتخلص من حياته شنقا بالمرج

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة مفاده انتحار شاب شنقا داخل غرفته بالمرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين وفاة عاطل 35 عاما، وبسؤال والد المتوفي أفاد بأن نجله كان يعاني من أزمة نفسية، وتم إيداع الجثة لمشرحة المستشفى لعرض الجثة على الطب الشرعي لكشف ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.



وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).