تفاصيل ضبط 31 قضية مخدرات في 4 محافظات

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية”، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى أسيوط؛ جرى ضبط 51 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن 12 بندقية آلية - 16 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 49 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 51 متهم "لـ 42 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 21 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، شملت 6.9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4.1 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1.2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 23 متهم "لـ 19 منهم معلومات جنائية، تنفيذ 1016 حكما قضائيا متنوعا.

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة

(33مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخرتنظر المحكمة المختصة، غدًا السبت، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها/ نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.



