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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

حملة سلامتك تهمنا
حملة "سلامتك تهمنا"

واصلت وزارة النقل استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

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حيث ناشدت الوزارة اليوم  السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

 

واكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

 

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