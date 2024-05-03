السيطرة علي حريق نشب في زرعات كوم أمبوا بأسوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، على حريق نشب فى زراعات النخيل بقرية العبابدة بمركز كوم أمبو شمال المحافظة، واسفر عن إصابة 3 أشخاص بأختناق إثر الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

اسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، إخطار يفيد بنشوب حريق اندلع فى أرض زراعية بقرية العبابدة بمركز كوم أمبو، واسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده بالاماكن المجاورة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق وتبين أن الحريق شب فى زراعات النخيل وتم السيطرة عليه قبل امتداده بالاماكن المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.