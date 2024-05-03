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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي في بيان رسمي: علاقتنا بالاتحاد السكندري أكبر من أي بطولة

مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد

وجه النادي الأهلي في بيان رسمي التهنئة لنادي لاتحاد السكندري بعد تتويجه بلقب كأس مصر لكرة السلة موسم 2023-2024.

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وفاز الاتحاد على حساب الأهلي بنتيجة 68-65 أمس الخميس بصالة برج العرب بالإسكندرية في نهائي الكأس.

وقال الأهلي في بيان رسمي:" خالص التهاني لنادي الاتحاد السكندري الشقيق ببطولة كأس مصر لكرة السلة .. استحق الفوز وبذل لاعبوه جهداً كبيراً ".

وأضاف:" نؤكد أن العلاقة بين الأهلي والاتحاد السكندري أكبر من أي بطولة.. علاقة تاريخية وطيدة على مر الأجيال".

وأتم البيان:" التهنئة واجبة لجماهير الإسكندرية المحبة لكرة السلة والتي ترتبط دوماً بعلاقة حب وتآخٍ مع جماهير الأهلي".

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