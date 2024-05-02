الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"ابدأ": مصر قادرة على إمداد المنطقة باحتياجاتها من مكونات محطات المياه

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

تحدث مصطفى عبيد عضو مبادرة "ابدأ"، عن  أهم النجاحات التي قامت بها المبادرة في دعم العامل المصري والصناعة المصرية.

 

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وقال “عبيد” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي  دائم الحرص على مصلحة العامل المصري.

 

وأشار إلى أن أهم النجاحات تتمثل في عدم الاعتماد على جلب المنتجات أو جلب طريقة تصنيع المنتج، بل عملت مبادرة ابدأ على جلب السرعة والتكنولوجيا والتدريب لتطوير المنتجات المصرية.

وأضاف عبيد : "رأينا اليوم بحضور الرئيس السيسي، نماذج مشرفة من العمال المصريين والبدء الفعلي لأكثر من مصنع لتغطية الفاتورة الاستيرادية".

وواصل عبيد أنه بفضل مبادرة "ابدأ"، تمكنت الدولة المصرية اليوم في افتتاح مصنع لتصنيع مكونات محطات مياه الشرب، للمرة الأولى، التي تسمح فيها الشركات الأجنبية بالعمل خارج أراضيها، في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكمل : "مصر أصبحت اليوم تكتل صناعي قادر على إمداد المنطقة من احتياجاتها من مكونات محطات المياه للشرب والصرف الصحي".

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