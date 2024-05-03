إفتتاح مسجد التقوى بقرية الدويرات بالمنشاه

إفتتح اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر مايو الجاري، الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، مسجد التقوى بقرية اادويرات بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، على مساحة 400 متر، مكون من طابقين، وتم تشييده بالجهود الذاتية .

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عزوجل وجرت فعاليات إفتتاح المسجد بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم الذي قام بأداء خطبة الجمعة والشيخ ياسر محمد عبد اللاه مدير المتابعة بالمديرية والشيخ ناصر اسماعيل الشيباني مدير إدارة الأوقاف بمركز ومدينة المنشاه والشيخ محمد نصر الدين المفتش الأول وعلي عبد العظيم محمد حسان نائب عن رئيس مركز ومدينة المنشاه وأعضاء المجلس القروي بالدويرات ومفتشي الأوقاف بالمديرية والإدارة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالى ورواد المسجد .





وتحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة عن تطبيقات حسن الخلق قائلاً: اعلمُوا أنَّ حُسنَ الخُلقِ طريقٌ إلى الجنةِ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: ”تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ “. رواه [ أحمد والترمذي وصححه ] .





وأضاف الدكتور محمد حسني أنني وقفتُ كثيرًا عندَ هذا الحديثِ متسائلًا لماذا اقتصرَ النبيُّ ﷺ في هذا الحديثِ على هذينِ الأمرينِ ؟! قال العلماءُ في ذلك: لأنَّ تقوَى اللهِ تُصلِحُ ما بينكَ وبينَ اللهِ، فتمتثلُ للأوامرَ وتنتهِي عن المحرماتِ !!

وحُسنُ الخُلقِ يُصلِحُ ما بينكَ وبينَ الناسِ، فلا تكذبْ على أحدٍ، ولا تخنْ أحدً، ولا تحقدْ على أحدٍ … إلخ .





وفي ذات السياق إفتتح اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر مايو الجاري،الدكتور صلاح محمد بريقى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج مسجد عباد الرحمن بنجوع مازن شرق التابع لإدارة أوقاف مركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وأدى فضيلته خطبة الجمعة .





وجرى إفتتاح المسجد عقب إحلاله وتجديده بحضو المهندس محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام والشيخ محمد حسن علي مدير إدارة الأوقاف بدار السلام والشيخ محمد عفيفى بجنوب دار السلام وأعضاء المجلس القروي والمفتشون وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالى ورواد المسجد بالقرية والقرى المجاورة.