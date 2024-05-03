الشرقية تتابع إلتزام حمامات السباحة بعوامل السلامة

تُكثف مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، متابعتها لحمامات السباحة بالأندية الرياضية على مستوى المحافظة، بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

وقد تابع السيد الشبراوى، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية نادى كفر صقر الرياضي وقام بكتابة ملاحظاته لعمل تقريرًا مفصلاً للإطمئنان على الإلتزام بتطبيق الضوابط وعوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتسليم الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية الذى يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة للمترددين عليها، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ بحضور وليد مدير إدارة كفر صقر.

وشدد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة الضوابط والمعايير الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرق" والخاصة بتأمين حمامات السباحة، وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع تزايد المترددين على الأندية ومراكز الشباب فى إستخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية، تزامناً مع العطلات وإرتفاع درجات الحرارة .

وأشار عبدالعظيم إلى استمرار متابعة اللجنة المشكلة من المديرية بقطاع الشباب والرياضة على حمامات السباحة، للوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق كافة التعليمات، والإجراءات المتبعة فى عوامل الأمن والسلامة، وإعداد تقارير بصفة مستمرة بالملاحظات ومدى تلافيها، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات أو عدم الإلتزام بالتعليمات، مؤكدا إرسال تنبيهات مشددة للأندية ومراكز الشباب التى يوجد بها حمامات سباحة، مشيرًا إلى تنفيذ المديرية لتعليمات وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة.

وفي سياق متصل، تُجري إدارة الشباب والهيئات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مرحلة الانتقاء الخاص بمنتخب الشرقية لكرة القدم، والذي يأتي في إطار للاستعداد لمرحلة دوري المنتخبات ضمن النسخة العاشرة بدوري مراكز الشباب «توتال اينيرجز».

وتُنفذ اجراءات الانتقاء من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.