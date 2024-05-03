سيدات الزمالك يواجهن البنك الكيني في نصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة “سيدات” بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة مساء اليوم الجمعة أمام البنك التجاري الكيني في نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره إلى المباراة النهائية بحثاً عن الإحتفاظ باللقب الذي حققه الفريق في نسخة الموسم الماضي.

وكان سيدات الزمالك قد تأهلن للدور نصف النهائي عقب الفوز على فريق مايو كاني بطل الكاميرون بنتيجة 3-0.

ويضم الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك للسيدات كلا أحمد مصطفى رئيساً للجهاز، وأحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.

على الجانب الآخر يلتقي فريق سيدات الأهلي بمنافسه الأنابيب الكيني مساء اليوم في المباراة الثاني للدور نصف النهائي.