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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر خريبين يقود تشكيل الوحدة المتوقع بنهائي كأس المصرف أمام العين

عمر خريبين
عمر خريبين

أستقر الهولندي ارنو بيوتنويج المدير الفني للوحدة الإماراتي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام العين مساء اليوم الجمعة علي استاد محمد بن زايد في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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تشكيل الوحدة المتوقع

حراسة المرمى: راشد علي.

خط الدفاع: محمد عبد الله العبيدي - علاء الدين زهير - لوكاس بيمنتا - عبد الله الكربي.

خط الوسط: عبد الله سالمين - خوجيمات إركينوف - آلان ماركيز لوريرو - فاكوندو كروسبزكي.

خط الهجوم: عمر خريبين - أحمد نورالهي.

وكان الوحدة تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصرف أبو ظبي لهذا الموسم عقب تخطي عقبة الوصل حيث تلقى الوحدة الهزيمة ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب ووسط جماهيره برباعية نظيفة.

موعد مباراة العين والوحدة

وتنطلق صافرة مباراة العين والوحدة بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في تمام الساعة الثامنة الإ ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة العين والوحدة

وتذاع أحداث مباراة العين والوحدة بشكل حصري عبر قناة “ AD Sports 1 HD ” بصوت المعلق محمد الشامسي.

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