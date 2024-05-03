الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا اليوم بعدد من المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، 19 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 942 مسجدًا منها 734 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 208 مساجد صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد 11964 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و269 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف شمال سيناء

م - المسجد وعنوانه

2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد

الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط

4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط

5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب

7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق

8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا

10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة

11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام

13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت