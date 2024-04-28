الأوقاف تعلن انطلاق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق فجر اليوم الأحد، مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى، وقد جاء في مقدمة هذه المساجد التي عُقدت بها مقرأة الفجر وتستمر بها يوميًّا: مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والإمام الحسين (رضي الله عنه)، والسيدة زينب (رضي الله عنها)، والسيدة نفيسة (رضي الله عنها)، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والمسجد القنائي بمدينة قنا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى في ضوء تعظيم دور المساجد في خدمة القرآن الكريم وتحقيقًا للثواب العظيم الذي يناله من يشارك في هذه المقارئ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ" ، وأي ذكر أعظم من تلاوة القرآن الكريم إنه أعظم الذكر، على أن تستمر المقرأة بهذه المساجد يوميًّا عقب صلاة الفجر، كما ستعقد بالمساجد الأخرى التي لها أكثر من إمام مقيم بالمسجد يوميًا، وبالمساجد الكبرى التي ليس بها إمام مقيم عقب فجر يومين أسبوعيًا وهما : الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وبمساجد كبار القراء المعتمدين يومًا واحدًا في الأسبوع.

جدول مقرأة الفجر بالمساجد التي بدأت تطبيق المقرأة

وأوضحت الأوقاف جدول مقرأة الفجر بالمساجد التي بدأت تطبيق المقرأة:

1. مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

2. مسجد الإمام الحسين بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

3. مسجد السيدة زينب بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

4. مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

5. المسجد القنائي بقنا - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

6. المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 19 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 942 مسجدًا منها 734 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و208 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد 11964 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و269 مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

أوقاف الشرقية

1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط

3. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط

4. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب

6. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق

7. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

8. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا

10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة

11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج

12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام

13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة



15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت