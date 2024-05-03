مصر وفرت ملايين فرص العمل في آخر 10 سنوات (شاهد)

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ القيادة السياسية المصرية حرصت على تمكين كل الفئات داخل المجتمع، سواء على صعيد العمل وصعيد التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، وعلى أصعدة ذوي الهمم والمرأة والشباب، مشددًا على أن الدولة توفر المناخ الآمن للعامل وتحقق الحياة الكريمة.

كلمة السيسي في احتفالية عيد العمال:

وأضاف رائف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة في احتفالية عيد العمال، أمس الخميس، ضمت رسائل مهمة مثل الإعلاء من قيمة العمل، وتحدث عن دعم الدولة المصرية للعمال وسوق العمل.

انخفاض معدل البطالة من 13% إلى 6.9%

وتابع أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الصدد، فقد خفضت معدل البطالة من 13% إلى 6.9% وهو ما يعني أنها جذبت العمالة إلى سوق العمل، وخلال السنوات العشر الماضية اجتذب سوق العمل المصرية أكثر من 8 ملايين عامل مصري جديد، وهو ما يعبر عن اهتمام الدولة المصرية وحرصها على توفير فرص التشغيل.

جدير بالذكر أن وزير العمل، حسن شحاتة، قال إن الوزارة قامت بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة، على خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال توفير الوظائف في الداخل والخارج والإعلان عنها في النشرة القومية للوظائف التي تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا، وأيضًا ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون مع شركات إلحاق العمال المصرية المرخص لها بممارسة النشاط، وأيضًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأضاف شحاتة، في تصريحه لـ"الوفد": نجحنا في تنظيم حوالي 30 ملتقى توظيف بالمحافظات العام الماضي 2023، ووصل عدد الوظائف التي تم توفيرها للشباب في الداخل والخارج إلى 7 ملايين و240 ألفًا و77 فرصة عمل، في الفترة من 2014 إلى 2023.

وأكد وزير العمل، أنه تم توفير عدد من الوظائف منذ بداية 2023 حتى الآن، وصل إلى 589 ألفًا و963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفًا 309 فرص عمل بالخارج.

وتابع: أما فيما يخص تشغيل ذوي الهمم وتطبيق نسبة الـ5% في الشركات، فقد وصل عدد الوظائف التي تم توفيرها لهم في الفترة من 2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصة عمل، وبداية من يناير 2023 حتى الآن وصل عدد فرص العمل الخاصة بذوي الهمم إلى 13832 وظيفة.