محافظ قنا: مشروعات المرحلة الأولي من حياة كريمة تسير بمعدلات سريعة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لتسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بقرى محافظة قنا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

محافظ قنا

وعقد المحافظ، اليوم الخميس، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

حضر الاجتماع، حسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعميد أنيس محمد منير الشعبة الهندسية، وممثلي الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، دار الهندسة، مديري عموم المديريات الخدمية بقنا، وممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وأضاف المحافظ، بأن الاجتماع تضمن عرض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها.

لتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة، كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات للمنازل بقرى المبادرة.

إجتماع سابق:

وفي إجتماع سابق، عُقد فى 22 إبريل الماضي، ناقش المحافظ، أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها لجهات الولاية ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكذلك موقف تسليم المشروعات المنتهية، و متابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة

ووجه الأجهزة التنفيذية، سرعة تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها لجهات الولاية فضلا عن تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التي الانتهاء منها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وشدد المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ في مختلف القطاعات والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها.

لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

المرحلة الأولي:

والمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه.

ويجرى تنفيذ تلك المشروعات في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا.

وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.