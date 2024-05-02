وزير العمل يطلق 8 وحدات تدريب مهني بقرى "حياة كريمة"

تزامنا مع احتفالية عيد العمال بحضور السيسي..

أطلق وزير العمل حسن شحاتة 8 وحدات تدريب مهني متنقلة إلى 8 محافظات للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وأعلن الوزير حسن شحاتة خلال كلمته اليوم الخميس في إحتفالية مصر بعيد العمال بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،أن هذه الوحدات ،تنضم إلى 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات ،موضحا أن هذه الوحدات الجديدة إنطلقت منذ ساعات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الى محافظات الإسكندرية ،وجنوب سيناء ،والإسماعيلية ،والسويس،والوادي الجديد،وسوهاج ،والجيزة والأقصر،لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي،وصيانة المحمول،واللغات،والتبريد والتكييف،وإعداد المأكولات السريعة،والتفصيل والخياطة،تستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية ،وذلك خلال عام.

وتمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل ،وتضع تطوير منظومة التدريب المهني هذه على رأس أولوياتها ،حيث أطلقت منتصف يناير 2024 ،مشروع "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص ،واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين، والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138"، من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003،وكذلك الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب،وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة ،وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية،وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

كما يستهدف هذا المشروع تدريب مليون متدرب ذى مهارة عالية بكل المحافظات،بعد انضمام أكثر من 900 مركز مهني خاص تستهدفهم الوزارة،وكذلك يهدف المشروع الى اعتماد المُدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، وأيضا ،اعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.