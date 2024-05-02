البورصة تواصل الصعود وتربح 52 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس استرداد خسائرها التي تكبدتها خلال الجلسات القليلة الماضية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 52 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.769.8 تريليون جنيه.

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 26113 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5796 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 8321 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 864 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه.