الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني بانتظار بيانات أميركية

تتجه أسعار الذهب العالمي، للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 3-5-2024، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد توفر مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش، وتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت الأسعار 130 دولارا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولار.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي للعملات لدى أو.سي.بي.ٍسي إن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية...". وأعادت مساع تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحركة حماس الآمال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار المركزي الأميركي الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تجعل تخفيضات الفائدة بعيدة لبعض الوقت.

ومعروف أن المعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 26.65 دولار أميركي وانخفضت باثنين في المئة تقريبا خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 957.15 دولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 935.99 دولار.

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الجمعة 3-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.