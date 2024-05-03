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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لأول مرة في تاريخه

شطرنج إنبي يشارك فى تصفيات منطقة القاهرة ببطولة الجمهورية

شطرنج إنبي
شطرنج إنبي

شارك نادي إنبي للمرة الأولي بتاريخه في تصفيات منطقة القاهرة لبطولة الجمهورية شركات ، وذلك في البطولة التي أقيمت بنادي إيسترن كومبانى يوم 27 أبريل الماضي .

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ومثل نادي إنبي خلال التصفيات الفريق العمومى تحت 45 سنة :-

- م/ محمد سيد حشيش.

- م/ محمد سراج.

- ا/ عبد الله ابراهيم.

- ا/ محمد علاء.

- ا/ عبد الرحمن وليد رضا.

- م/ احمد خلاف.

- ا/ محمد جمال السيد.

- م/ محمد جمال عبد اللطيف.

- ا/ عمر حسن يوسف.

- ا/ محمد سيد راوى.

فيما مثل نادي إنبي خلال التصفيات فريق الرواد فوق ٤٥ سنة :-

- م/ محمد عبد الفتاح

- م/ هشام محسب

- م/ احمد ناجى

- م/ احمد فاروق

وحرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط الشطرنج بنادى انبى خلال الفترة الماضية ، علي دعم الفرق قبل وأثناء فاعليات التصفيات وكذلك المتابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة باللاعبين قبل إنطلاق المنافسات .

وأفاد المهندس/ محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي لعبة الشطرنج بأن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي ، يسعي خلال الفترة المقبلة نحو دعم الفرق بإدارة فنية على اعلى مستوى وذلك لتطوير أداء اللاعبين ورفع مستوياتهم للمنافسات ، موضحاً بأن المجلس يسعى دائما لإقامة كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة لجميع الأعضاء بمختلف ميولهم .

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