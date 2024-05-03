شطرنج إنبي يشارك فى تصفيات منطقة القاهرة ببطولة الجمهورية

لأول مرة في تاريخه

شارك نادي إنبي للمرة الأولي بتاريخه في تصفيات منطقة القاهرة لبطولة الجمهورية شركات ، وذلك في البطولة التي أقيمت بنادي إيسترن كومبانى يوم 27 أبريل الماضي .

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ومثل نادي إنبي خلال التصفيات الفريق العمومى تحت 45 سنة :-

- م/ محمد سيد حشيش.

- م/ محمد سراج.

- ا/ عبد الله ابراهيم.

- ا/ محمد علاء.

- ا/ عبد الرحمن وليد رضا.

- م/ احمد خلاف.

- ا/ محمد جمال السيد.

- م/ محمد جمال عبد اللطيف.

- ا/ عمر حسن يوسف.

- ا/ محمد سيد راوى.

فيما مثل نادي إنبي خلال التصفيات فريق الرواد فوق ٤٥ سنة :-

- م/ محمد عبد الفتاح

- م/ هشام محسب

- م/ احمد ناجى

- م/ احمد فاروق

وحرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط الشطرنج بنادى انبى خلال الفترة الماضية ، علي دعم الفرق قبل وأثناء فاعليات التصفيات وكذلك المتابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة باللاعبين قبل إنطلاق المنافسات .

وأفاد المهندس/ محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي لعبة الشطرنج بأن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي ، يسعي خلال الفترة المقبلة نحو دعم الفرق بإدارة فنية على اعلى مستوى وذلك لتطوير أداء اللاعبين ورفع مستوياتهم للمنافسات ، موضحاً بأن المجلس يسعى دائما لإقامة كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة لجميع الأعضاء بمختلف ميولهم .